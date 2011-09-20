Герман: від Януковича приховували арешт Тимошенко

Радник президента Ганна Герман вважає, що президента Віктора Януковича підставили арештом Юлії Тимошенко. Про це вона заявила в ефірі телеканалу ICTV.

"Якби Янукович вирішував цю справу, він не зробив би собі такої величезної кривди. Тому що той, хто зробив це, в той час коли Янукович був у відпустці, коли було зроблено так, що він не мав інформації…", - цитує Українська правда.

"Якби я знала, хто це зробив… Якби я знала, хто прийняв таке рішення. Я задушила б його власними руками", - уточнила Герман.

При цьому вона заявила, що суд у справі Тимошенко знайде законне рішення.

"Я вірю і знаю, що справедливість стосовно Юлії Тимошенко буде знайдено. Якщо вона винна - вона буде змушена відповідати, якщо вона не винна - ми повинні будемо всі попросити в неї пробачення", - заявила радник президента.