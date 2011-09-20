Опозиція проти змішаної системи виборів

Опозиція виступає проти запровадження змішаної системи виборів, оскільки йдеться про зміни на користь «великого бізнесу і влади».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО.

«Ми проти зміни діючого закону, ми готові його редагувати в частині формування відкритих списків», - сказав він.

При цьому М.ТОМЕНКО додав, що «поки ми живемо в корупційній країні і в країні, де адмінресурс може дозволити собі все що завгодно, змішана система означає, що опозиція бере участь у виборах і бореться за 225 мандатів, а 225 владі дарує (в разі змішаної системи виборів до ВР 225 депутатів обиратимуться в мажоритарних округах, а 225 – за списками партій – УНІАН).

За словами віце-спікера, в такому випадку, по суті, можна буде говорити, що «дається вже на початку виборчої кампанії бонус у 225 голосів чи то владі, чи мільярдерам і мільйонерам».

Він підкреслив, що в «бідній сільській місцевості з мільярдером і з владою представнику опозиції конкурувати в принципі нереально».

М.ТОМЕНКО нагадав, що на даний час в парламент ще не внесено проект закону щодо зміни виборчої системи, і тому парламент не встигає прийняти за місяць даний закон (зміни до виборчого закону можуть вноситися не пізніше, ніж за рік до виборів у ВР).

М.ТОМЕНКО не виключає, що «влада питання затягує, щоб потім законопроект вкинути в кінці жовтня і сказати, що ми вже не встигаємо».

Він наполягає на необхідності проведення «демократичної серйозної дискусії» довкола змін до виборчого законодавства.