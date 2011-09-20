Пшонка купив нагород на півмільйона

Генпрокуратура замовила виготовлення нагородної продукції на 462 тисячі гривень.

Про це повідомляє "Дело" з посиланням на "Вісник державних закупівель".

Переможцем тендеру стала фірма "Герольдмайстер", яка готова виготовити 5 різних найменувань відзнак.

При цьому в оголошенні не вказано загальну кількість нагрудних знаків.

Отже, важко визначити, в яку ціну платникам податків обійдеться поява на прокурорській формі одного знака.

"Ми з Генеральною прокуратурою співпрацюємо давно", - прокоментував "Делу" директор компанії Денис Аврамчик.

Правда, уточнювати, як часто компанія виготовляє нагородну продукцію для головної наглядової інстанції країни, директор компанії не захотів.

Тим більше директор не став відповідати на питання, який тендер був найбільшим.

"Це комерційна таємниця", - відповів Аврамчик.

Навесні Генпрокуратура закупила годинників у "Київського годинникового заводу" на суму 2,5 мільйони гривень.

Ще Генпрокуратура в першому півріччі замовила ремонтних робіт на 12,5 мільйонів гривень.

У 2000 році указом президента встановлено свято День працівника прокуратури, яке відзначається щорічно 1 грудня.

На фінансування органів прокуратури в бюджеті-2011 закладено рекордну суму - понад 2,3 мільярди гривень.

Українська правда