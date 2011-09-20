Ющенко бачить залежність між ситуацією в Україні і перспективами Європи

Лідер «Нашої України», Президент України (2005-2010) Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що майбутнє України як незалежної держави існує тільки в одному вимірі - коли вона буде демократична.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», про це він заявив, виступаючи з лекцією «Україна: 20 років незалежності» перед студентами, викладачами та представниками місцевої влади в Університеті Оттави (м. Оттава, Канзас, США).

«За п’ять років після Помаранчевої революції Україна докорінно змінилася. Ми стали іншими. Ми були визнані вільною і демократичною країною та країною з ринковою економікою. Ми вступили у Світову організацію торгівлі, позбулися дискримінаційних торговельних обмежень, які діяли півтора десятки років. Ми здолали колосальну дистанцію у відносинах з Європейським Союзом. Сьогодні працюємо над зоною вільної торгівлі Україна – Європейський Союз і угодою про асоціацію», - підкреслив колишній Президент України.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що цих 5 років виявилося, на жаль, явно недостатньо для досягнення глибоких демократичних змін: «На жаль, старі політичні інститути та практики зберігають свій вплив, а новації у вигляді адміністративної, судової, територіальної реформ та реформи політичної системи наштовхнулися на серйозний опір пострадянської політичної еліти, яка все ще відіграє в Україні ключову роль».

Як наслідок, за словами В.ЮЩЕНКА, Україна в останні півтора роки почала стрімко втрачати свої позиції у міжнародних рейтингах, що неминуче позначається на її авторитеті у світовому співтоваристві та перспективах європейської інтеграції.

Однак політик переконаний, що Україна ще не повністю використала свій потенціал: «Ми маємо всі передумови для успішного розвитку: найбільшу в Європі територію з родючою землею, давню історію, століття визвольної боротьби, талановитий народ, ще не втрачені якості освіти, науки та здатності опановувати найсучасніші технології, вміння розвивати ринкову економіку та конкурентоспроможний бізнес, нарешті, належність до європейської цивілізації».

В.ЮЩЕНКО нагадав, що в основі політики, яку проводилася до останнього часу в Україні, знаходився один посил: Україна повертається додому, Україна повертається в Європейський Союз, бо Україна завжди була, є і, безумовно, буде європейською державою.

«Наш вибір - це європейська демократична цивілізація, до якої належимо за своєю сутністю, природою, цінності якої ми творили разом з іншими народами. Але велика відповідальність за Україну лежить і на Європі. Бо якщо демократія в Україні зазнає поразки, під великим сумнівом перебуватимуть і перспективи об’єднаної Європи», - підсумував В.ЮЩЕНКО.