Королевська зрозуміла логіку Азарова: гірша медицина – менше незадоволених

Прийняття державного бюджету на 2012 рік із запланованими урядом параметрами відкине Україну в часи кризи. Про це завила в коментарі журналістам голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, народний депутат (фракція «БЮТ - Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами депутата, підвищення віку виходу на пенсію, як наслідок прийнятої пенсійної реформи «заощадило» уряду майже 10 мільярдів гривень. Саме настільки зменшено фінансування Пенсійного Фонду, відповідно до запропонованого Кабінетом міністрів проекту державного бюджету на 2012 рік. Однак ці кошти спрямовані не на поліпшення життя соціально незахищених громадян. «Запланований Кабміном розмір мінімальної пенсії на 2012 рік дорівнює усього лише прожитковому мінімуму 2010 року. Пенсіонери як і раніше знаходяться на межі виживання. А «зекономлені» кошти уряд направив на фінансування силових структур», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова парламентського комітету підкреслила, що тільки на фінансування МВС, СБУ і прокуратури в 2012 році видатки державного бюджету заплановані удвічі більші, ніж на оборону; в 1,2 раза більші, ніж на освіту; в 3,6 раза більші, ніж на охорону здоров`я і в 34 рази більше, ніж на ЖКГ. «Схоже, влада вважає, що загроза всередині країни набагато вища, ніж ззовні. Тоді стає зрозумілим фінансування медицини за залишковим принципом: гірша медицина - менше незадоволених. Чисельність освічених людей, за логікою влади, не повинна перевищувати можливостей силовиків з контролю над ними. А вже міцність водопровідних і каналізаційних труб - дрібниця, у порівнянні з міцністю міліцейських кордонів», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.