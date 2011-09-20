Азаров думає, що Росія вже «дозріла»

В Україні сподіваються, що зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА 24 вересня покладе початок укладенню нових газових контрактів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні на брифінгу журналістам.

«У нас є великі очікування від цього візиту, від цієї зустрічі. І ми розраховуємо на те, що ця зустріч покладе початок для укладення нового контракту. Принаймні, ми на це налаштовані. З цим наш Президент їде до Москви», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він висловив надію, що російська сторона на даний момент також розуміє, що в газовому питанні з Україною необхідно знайти компроміс.

«Мені думається, що і російські партнери розуміють, що наступив момент, коли треба ухвалювати рішення. Це рішення буде, природно, буде компромісним. Воно, якоюсь мірою, не задовольнятиме, напевно, і російську сторону і українську сторону, тому що треба буде поступитися і, напевно, всі розуміють, що поступки повинні бути взаємними. Ми повинні одержати нормальний контракт, природно на прийнятних для Росії умовах», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що впевнений в досягненні позитивного результату.

«У нас є впевненість, що врешті-решт ми вийдемо на рішення», - сказав прем`єр-міністр.

За повідомленнями ЗМІ, В.ЯНУКОВИЧ на запланованій 24 вересня зустрічі з російським президентом Д.МЕДВЕДЄВИМ у Москві має намір запропонувати створити тристоронній газотранспортний консорціум за участю Євросоюзу. Це дозволить знизити ціну на газ для України приблизно до 200 доларів за тисячу кубометрів.

Довідка УНІАН. Україна неодноразово заявляла про необхідність змінити формулу ціни на газ, що поставляється Росією. Було проведено декілька раундів безрезультатних переговорів з цього питання.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ неодноразово заявляв, що Україна платить за російський газ більше, ніж споживачі Західної Європи, зокрема Німеччина.

Російська сторона повідомила, що готова відстоювати свою позицію за газовою угодою з Україною в будь-якому суді.

6 вересня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна фактично підготувала матеріали для вирішення в міжнародному арбітражі газового спору з Росією про умови поставки й транзиту газу.

9 вересня в інтерв`ю телеканалу «Євроньюс» Президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ назвав пропагандою заяви про високу ціну на газ для України в порівнянні з іншими країнами Європи.

«Залишаться непорушними речі: завжди газова співпраця здійснюється на основі формули; формула носить універсальний характер. Причому вона відноситься і до України, і до інших країн. Розмови про те, що «ми платимо більше, ніж інші держави», ні на чому не засновані. Це чистої води пропаганда», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Україна платить за тією ж формулою, і платить гроші, що відповідають тим грошам, які платять інші європейські споживачі», - додав він.