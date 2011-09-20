Мороз: люди у «Версаче» вчать справедливості жінку в «Луї Віттон»

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ вважає за необхідне порушити проти екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО кримінальну справу за фактом фінансових махінацій.

Як повідомляє сьогодні "Газета по-українськи" (№135 від 20 вересня 2011 року), про це О.МОРОЗ заявив під час святкування 20-річчя Соцпартії в Івано-Франківську.

"Дуже погано, що колишній прем`єр, ще й жінка, сидить у СІЗО. Іще гірше, що по колишньому прем`єру потрібно відкривати кримінальну справу. Тільки не за цими статтями. І тоді стало б усе на місце. Чому б не копнути, які були відкати при рефінансуванні комерційних банків? Які наслідки для тих банків, які рефінансували, що далі? І чому комерційні банки треба рятувати з бюджету? Адже передбачена елементарна процедура: банк - банкрут, майно продали, гроші віддали вкладникам через міжбанківський страховий фонд, винних - у тюрму", - сказав О.МОРОЗ.

На його думку, судовий процес над Ю.ТИМОШЕНКО не спрямований на встановлення істини. "Жінка у прикидах від "Луї Віттон" страждає за всіх людей, які не знають, що її прикид на один день коштує три квартальні зарплати прем`єр-міністра. А з іншого боку, люди в одязі від "Версаче" вчать її справедливості й добиваються правди. Обиватель дивиться, і це йому цікаво. А до суті ні суд, ні ті, хто добивається правди, не доходять", - пояснив лідер СПУ.