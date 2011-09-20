Єфремов не підпише прохання звільнити Тимошенко – йому фракція не дозволяє

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ сумнівається, що його політична сила підтримає звернення опозиції до Печерського райсуду з проханням змінити міру запобіжного заходу для заарештованих екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та екс-глави МВС Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив сьогодні під час брифінгу, відповідаючи на запитання, чи поставить він свій підпис під відповідним листом.

О.ЄФРЕМОВ наголосив, що без рішення фракції він не може підписати відповідний лист. «Навряд чи наша фракція ухвалить позитивне рішення в цьому питанні», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, вчора лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Іван КИРИЛЕНКО повідомив, що НУ-НС та БЮТ направили лист до суддів Печерського райсуду з проханням змінити міру запобіжного заходу для Ю.ТИМОШЕНКО та Ю.ЛУЦЕНКА.