Москаль розвідав, що Ющенко вже просить дозвіл на проживання в США

Народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ стверджує, що колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО подав документи для отримання дозволу на проживання в США.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата.

«За достовірною інформацію, яку я отримав від української діаспори в США, колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО, котрий нещодавно перебував в Америці, подав документи для отримання дозволу на проживання в Сполучених Штатах», – сказав Г.МОСКАЛЬ.

Депутат стверджує, що подальша мета цього кроку – отримання громадянства цієї США.

Водночас речник В.ЮЩЕНКА Ірина ВАННИКОВА у коментарі УНІАН категорично спростувала цю інформацію.

«Одягли вишиванки на свої брудні тіла і брешуть. Цей вислів дуже підходить до Г.МОСКАЛЯ – яскравого представника псевдодемократів», - наголосила вона.

І.ВАННИКОВА зауважила, що переважна більшість подібних повідомлень від Г.МОСКАЛЯ ніколи не підтверджуються, і вона не впевнена, чи варто взагалі на них реагувати.

Вона вважає, що В.ЮЩЕНКО, як справжній демократ і патріот, становить загрозу для таких «псевдодемократів», тому і з’являються подібні повідомлення.

І.ВАННИКОВА розповіла, що екс-Президент зараз дійсно перебуває у США. Так, на запрошення екс-Президента США Біла КЛІНТОНА він бере участь у щорічних заходах «Глобальна ініціатива Клінтона (CGI)» у Нью-Йорку. Перед цим В.ЮЩЕНКО виступив із лекціями в університетах Канзасу та Отави на запрошення цих університетів.