«Наша Україна» про логіку бюджету-2012: владі – все, людям – подачки

«Наша Україна» закликає переробити проект державного бюджету на 2012 рік, який скорочує соціальні видатки, натомість містить рекордні витрати на утримання Президента та чиновницького апарату.

Про це йдеться в заяві партії, переданій в УНІАН.

«Проект державного бюджету на 2012 рік, запропонований урядом, - нездоровий, він повністю відображає паразитуючу психологію влади: все собі, людям – подачки», - підкреслюється в заяві.

На думку «Нашої України», порушення, допущені в проекті є «нахабством, яке переходить будь-які межі».

Зокрема, вказують у партії, урядовий проект держбюджету на 2012 рік передусім порушує гарантоване статтею 48 Конституції України право громадян на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї. «Жодного кроку для покращання жебрацького розміру доходів мільйонів українців влада навіть не планує», - зауважує партія.

Так, «нашоукраїнці» звертають увагу, що у проекті бюджету встановлено показники прожиткового мінімуму нижчі за фактичний рівень прожиткового мінімуму, розрахований Міністерством соціальної політики станом на липень 2011 року. За даними Мінсоцполітики, фактичний розмір прожиткового мінімуму ще у липні 2011 року становив 1098 грн. У бюджеті на 2012 рік встановлення прожиткового мінімуму на цьому рівні заплановано лише через півтора роки – у грудні 2012 року.

Крім того, урядовий проект передбачає подальше зростання розриву між фактичним розміром прожиткового мінімуму та розміром мінімальної заробітної плати, який на кінець 2012 року становитиме 690 грн. Станом на грудень наступного року мільйони пенсіонерів отримуватимуть мінімальну пенсію не більше 884 грн.

Партія звертає увагу, що в умовах скорочення соціальних видатків влада, тим часом, запланувала собі «затишний побут». Видатки на утримання держапарату знову збільшені, у проекту бюджету вони перевищили 2,5 млрд. грн., при тому, що влада вже прозвітувала про скорочення чисельності чиновників на 30%.

Також проект бюджету встановлює рекордні за всі роки незалежності витрати на утримання Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Бюджетні видатки на медобслуговування народних депутатів та інших високопосадовців сягають 465 млн. грн., що в чотири рази більше, ніж кошти, виділені на лікування всіх ветеранів війни, інвалідів та жертв нацистів.

«Влада планує кинути людям подачки, забезпечити собі добробут і цілковито нехтує економічними ризиками, які стоять перед Україною», - підкреслює «Наша Україна».

В партії переконані, що макроекономічні розрахунки уряду не враховують нової хвилі економічної кризи і виглядають як елементарне окозамилювання для міжнародних організацій.

Також у проекті бюджету закладено штучно занижений показник інфляції на рівні 7,9%, що означає відповідне заниження більшості соціальних виплат, зарплат і пенсій. За умови реального розрахунку рівня інфляції, темпи зростання ВВП можуть показати від’ємну динаміку, що доведе нікчемність псевдореформ уряду.

Поруч з цим уряд планує збільшити податкові надходження на 14,2%. В умовах, коли внутрішнє виробництво не зростає, це можливо виконати тільки через посилення пресингу на бізнес або через зростання цін.

«Проект бюджету дуже точно пояснює суть намірів влади. Нинішній режим не має наміру будувати високопродуктивну економіку, яка базується на підтримці чесного бізнесу та повазі до кваліфікованого працівника», - йдеться в заяві.

В «Нашій Україні» зазначають, що замість активізації ринкових стимулів економічного зростання, влада покладається на нові запозичення, встановлення тотального контролю над економікою та «закручування гайок» для підприємців.

Державний борг в наступному році зросте до 415,5 млрд. грн. Лише за один 2012 рік уряд планує збільшити боргові та гарантійні зобов’язання держави на 95,5 млрд. грн. Нарощування боргів такими темпами та неефективне використання запозичених коштів загрожує країні дефолтом та обвалом національної валюти.

На думку «нашоукраїнців», влада розуміє, що такі дії призведуть до протестів. У відповідь вони готують безпрецедентне зростання видатків на діяльність правоохоронних органів. Зокрема, на утримання Генпрокуратури – до 2,5 млрд. грн. та МВС – на 600 млн. грн.

«Ми виступаємо категорично проти такої політики і такого проекту бюджету. Проект державного кошторису має бути докорінно змінений – не в окремих статтях, а в суті. «Наша Україна» бачить його головну ідею – в підтримці незахищених людей і в розвитку економіки», - йдеться в заяві.

Парія вимагає збільшити мінімальні зарплати і пенсії, скоротити утримання держапарату, правоохоронних органів, ліквідувати лобістські бюджетні статті і за рахунок цього вивільнити кошти на економічну реформу і соціальні потреби.

«Наша політична партія закликає всі демократичні сили в парламенті і все суспільство стати разом на захист спільних прав і потреб країни», - підкреслюють «нашоукраїнці».