Афганців намагаються умовити, що цього тижня пільги не скасують

Правоохоронним органам вдалося запобігти штурму Верховної Ради воїнами-афганцями і наразі сутички під стінами парламенту припинилися.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними правоохоронців, під стінами парламенту наразі перебуває близько 4 тис. мітингувальників. Вони припинили штурм парламенту після того, як до них вийшли на перемовини представники фракцій більшості.

Зокрема, мітингувальникам було повідомлено, що цього тижня Верховна Рада не ухвалюватиме в цілому закону, який скасовує пільги для низки громадян.

Також було повідомлено про домовленість створити робочу групу для доопрацювання відповідного законопроекту.

В той же час, під стінами ВР побільшало представників «Беркуту», які роблять все, аби мітингувальники не прорвалися до будівлі ВР.

До учасників мітингу також вийшли депутати від фракцій "БЮТ-Батьківщина" та НУ-НС, а також лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Під час сутичок було розбито скло на деяких вхідних дверях приміщення ВР.