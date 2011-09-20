Литвин лякає, що як афганці прорвуться в зал, нардепів там не залишиться

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН попередив опозицію, що коли мітингувальники зайдуть в сесійну залу ВР, то ніхто не залишиться в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав на засіданні Верховної Ради, коментуючи виступи народних депутатів з приводу пікетування парламенту України і спроби штурму приміщення ВР.

В.ЛИТВИН зазначив, що профільний комітет ВР має працювати над підготовкою до другого читання законопроекту щодо скасування соціальних пільг деяким категоріям громадян, щоб «зробити його цивілізованим».

Він підкреслив, що пропонується, щоб в законі було зафіксовано, що виплати мають здійснюватися тим, кому скасовуються пільги, не нижче фактичних виплат. «Давайте це запишемо і проголосуємо, аніж ми будемо демонструвати цю ворожнечу. Якщо ви думаєте, що хтось залишиться в цій сесійній залі, після того, коли зайдуть ці люди, то ви глибоко помиляєтеся», - підкреслив В.ЛИТВИН.

Він нагадав представникам опозиції, що в червні 2008 року, коли вони були при владі, то були відмінені ряд пільг на суму в 105 млрд. грн. різним категоріям населення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 вересня, лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ після переговорів з учасниками мітингу під парламентом повідомив, що Верховна Рада цього тижня не ухвалюватиме в цілому закон про виконання рішень судів, яким скасовуються пільги для значної кількості категорій громадян.

Він запевнив, що в остаточному варіанті закону буде передбачено, що ті категорії громадян, які отримували пільги, отримуватимуть їх і надалі.

Лідер фракції Партії регіонів повідомив, що з воїнами-афганцями була досягнута домовленість створити робочу групу за участю представників виконавчої влади, законодавчої та громадських організацій для доопрацювання цього законопроекту.

Довідка УНІАН. 9 вересня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні урядовий проект Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (№9127).

Даним законопроектом, по суті, скасовується ряд пільг для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Також передбачається скасувати ряд пільг для тих громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, медичним та фармацевтичним працівникам, учасникам бойових дій та особам, прирівняних до них.

Крім того, законопроектом передбачено скорочення пільг для учасників війни та ветеранів праці, а також особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.