У Луганську від Януковича вимагають виконати передвиборчі обіцянки

Сьогодні в Луганську біля обласної державної адміністрації чорнобильці протестували проти скорочення їхніх соціальних гарантій і вимагали від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА виконати свої передвиборчі обіцянки.

Як передає кореспондент УНІАН, акція проходила під гаслами «Чорнобильці проти соціального геноциду», «Пане Президенте, де Ваші гарантії захисту наших прав?», «Шановний Президент! Виконай свої передвиборчі обіцянки».

В акції взяли участь близько тисячі чоловік - представники чорнобильських організацій міст Луганської області. Всі виступаючі вимагали від Президента накласти мораторій на внесення будь-яких змін до Закону України №796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Від центральних органів виконавчої і законодавчої влади учасники акції зажадали збереження існуючих законодавчих актів, що регулюють соціальні права і гарантії чорнобильців. Вони також зажадали терміново поновити діяльність робочої групи при Мінсоцполітиці з вдосконалення пенсійного забезпечення чорнобильців.

Крім того, було ухвалено рішення звернутися до Генеральної прокуратури і до прокурора області з приводу неконституційних рішень Кабінету міністрів і Верховної Ради щодо внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня Вищий адміністративний суд України відмовився визнати протиправною бездіяльність Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, що проявилася у невиконанні ним передвиборчих обіцянок. В ухвалі зазначається, що суд вирішив, що передвиборча програма В.ЯНУКОВИЧА – це засіб агітації.