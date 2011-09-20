Костенко: Газпром розраховує в Україні на білоруський сценарій

«Інтересам України відповідають два сценарії - створення тристороннього газового консорціуму за участю ЄС або допуск до газотранспортної системи України європейських газових компаній на умовах Брюссельської декларації», - заявив народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з ПЕК, ядерної політики і ядерної безпеки, лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби УНП.

За словами Ю.КОСТЕНКА, «пропозиції «Газпрому» створити з Україною консорціум 50 на 50% без участі ЄС сприятиме реалізації «білоруського» сценарію поглинання української ГТС».

«Україна тільки наблизиться до втрати своєї ГТС, якщо погодиться на пропозиції «Газпрому», - сказав лідер УНП. Він нагадав, що Україна на 100% залежить від постачань ядерного палива з РФ для українських АЕС і майже на 100% - від російського газу. За таких умов, за його словами, «двосторонній газовий консорціум з Росією лише посилить енергетичну залежність, призведе до консервації занижених у 3-4 рази тарифів на транспортування російського газу до ЄС, розв`яже руки «Газпрому» для цінового диктату з перспективою сповзання України в Митний союз і євразійський простір».

На думку політика, «тристоронній консорціум за участю ЄС або залучення європейських компаній до використання ГТС України на умовах Брюссельської декларації забезпечить стабільні поставки газу до ЄС, виключить можливість газових воєн, сприятиме перегляду несправедливих російсько-українських газових контрактів і встановленню адекватних тарифів на транспортування російського газу до ЄС». «Це також сприятиме залученню України до альтернативних проектів поставок газу до ЄС», - сказав Ю.КОСТЕНКО.

Нагадаємо, раніше з`являлися повідомлення з посиланням на джерело, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на запланованій 24 вересня зустрічі з російським Президентом Дмитром МЕДВЕДЄВИМ у Москві має намір запропонувати створити тристоронній газотранспортний консорціум за участю Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, екс-представник колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що шлях створення тристороннього консорціуму вже був свого часу пройдений і завершився безрезультатно, стверджуючи, що доцільнішою була б організація передачі газу Україні на східному кордоні. На думку Б.СОКОЛОВСЬКОГО, план організації тристороннього консорціуму – України, Росії і Європейського Союзу - суперечить правилам ЄС щодо створення таких територіальних об`єднань.