Під час штурму Верховної Ради депутати з переляку знімали значки

Штурм будівлі Верховної Ради ветеранами афганської війни та ліквідаторами аварії на ЧАЕС не на жарт налякали депутатів і членів уряду, які пішли на переговори з мітингувальниками, пише "КоммерсантЪ-Украина".

Опівдні напруга в натовпі протестуючих почало наростати, і після кількох вигуків "Штурм!" мітингувальники зламали огорожу, що захищає вхід до площі, і впритул наблизилися до дверей парламенту.

Події під стінами парламенту не на жарт перелякали частину депутатів. Так, кореспондент видання став свідком того, як кілька збентежених представників більшості у кімнаті для куріння знімали з лацканів піджаків депутатські значки.

"Пізно, це вам не допоможе", - похмуро сказав їм член фракції "БЮТ-Батьківщина", "афганець" Роман Забзалюк.

Тим часом на площі Конституції розгорівся мітинг. До демонстрантів вийшов голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, який спробував переконати їх у тому, що "ситуація буде вирішена".

"Пішов на х..! А робочу групу засунь собі в ж...пу!", - закричали у відповідь мітингувальники. - Ми вимагаємо саме сьогодні зняти закон з розгляду. Тігіпко - душман!"

Коли атмосфера біля Верховної Ради трохи розрядилася, на площу вийшло кілька народних депутатів. Зокрема, серед мітингуючих можна було помітити лідера Радикальної партії України Олега Ляшка. "Красива у вас форма", - спробував він заговорити з групою демонстрантів. "Та пішов ти ...",- флегматично відповідали ті.

Увечері площа перед парламентом почала порожніти. Крім співробітників "Беркута", там залишилося кілька представників організації, що захищає права дітей війни - вони збирали копійки, якими закидали Єфремова.

Нагадаємо, у вівторок під час мітингу проти ліквідації пільг 16 категоріям громадян афганці і чорнобильці знесли огорожу й підійшли впритул до будівлі парламенту.

ТСН