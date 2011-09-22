Фракція Черновецького у Київраді почила в бозі

Фракція Блоку Леоніда Черновецького у Київраді припинила своє існування шляхом саморозпуску.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву зачитала сьогодні на початку засідання Київради секретар ради Галина ГЕРЕГА.

У заяві зазначається, що депутати Київради, члени фракції «Блок Леоніда Черновецького» ухвалили рішення про «припинення діяльності шляхом розпуску депутатської фракції Блок Леоніда Черновецького в Київраді», сформованої депутатами, які обрані на виборах у Київраду 25 травня 2008 року за виборчим списком Блоку Черновецького.

Депутати у заяві також зазначили, що просять вважати себе позафракційними. Документ підписали 15 депутатів, які входили до фракції Блоку Черновецького: Юрій БУЛГАКОВ, Олександр ГАВРИЛЕНКО, Віктор ГРУШКО, Андрій ЗАЄЦЬ, Петро ІВАНОВ, Алла КАПЛЕНКО, Денис КОМАРНИЦЬКИЙ, Світлана КОСТЮК, Віталій ЛАВРЕНЕНКО, Ігор ЛАВРОВ, Віталій ПАВЛИК, Валерій СЕРГІЙЧУК, Роман СЛОБОДЯН, Євгеній ШЕВЧУК, Ігор ШПАК.

Водночас на сайті фракції вказано, що до її складу входить 20 депутатів.