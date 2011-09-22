Російські генерали лякають Медведєва, що Україна опиниться в НАТО

Група військових експертів Росії вважає, що стратегічні відносини Росії й України звелися до «базарного торгу» і закликали Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА змінити риторику щодо Києва.

Про це йдеться в листі на ім`я Президента Росії, опублікованому у виданні «Независимая газета».

Експерти нагадують, що перемога Віктора ЯНУКОВИЧА на президентських виборах в Україні в 2010 році була зустрінута з натхненням у Росії. «Ми були впевнені, що почнеться період вибудовування дружніх взаємовідносин, справжнього стратегічного партнерства двох слов`янських держав», - йдеться в листі. Проте вибудовування відносин стратегічного партнерства спіткнулося об газові ціни. «Господарська суперечка між російським «Газпромом» і «Нафтогазом» України набула несумірних масштабів і загрожує обвалити наші спільні досягнення», - впевнені експерти.

На їх думку, в газовий конфлікт втрутяться треті сили, які змусять Україну повернути свій зовнішньополітичний курс на захід, внаслідок чого країна «буде втягнута» в НАТО, а на південно-західних рубежах Росії з`явиться «дуга нестабільності» - Україна-Грузія-Північний Кавказ.

«За 20 років незалежності ні Росія, ні Україна не виробили єдиної моделі, єдиної стратегії взаємовідносин, - вважає один з авторів листа доктор історичних наук, професор кафедри дипломатії МДІМВ Микола ЛЕОНОВ. - Україна, Білорусь і Росія, за висловленням Солженіцина, це ядро великої історичної державності єдиного народу. Про це зараз, на жаль, вважають за краще не говорити, а більше звертають увагу на комерційний інтерес. Росія, використовуючи своє монопольне становище на ринку газу, може і виграє щось у фінансовому плані, але програє в історичному контексті. Про небезпеку такого підходу ми і попереджуємо. Комерційні інтереси корпорацій не повинні брати гору над стратегічними інтересами наших країн».

Як сказано у зверненні, політики Росії й України повинні уникати будь-яких взаємних звинувачень, терміново сісти за стіл переговорів і в дусі принципів стратегічного партнерства вирішити всі конфлікти.

Свої підписи під посланням поставили колишній міністр оборони Росії Ігор РОДІОНОВ, колишній глава російського бюро Інтерполу Володимир ОВЧИНСЬКИЙ, екс-глава Чорноморського флоту РФ Володимир КОМОЄДОВ, публіцист, головний редактор газети «Завтра» Олександр ПРОХАНОВ та інші.