Тимошенко запросили до Канади

Лідера партії «Батьківщина» Юлію ТИМОШЕНКО запросили відвідати Оттаву для зустрічі з канадськими парламентаріями і взяти участь у 41-й сесії парламенту.

Відповідне запрошення надіслав голова Ліберальної партії Канади – однієї з найбільших та найстаріших партій країни - Боб РЕЙ, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

«Як лідер Ліберальної партії Канади я маю честь запросити пані Юлію ТИМОШЕНКО, колишнього прем‘єр-міністра України та лідера демократичної опозиції, до Оттави для зустрічей з канадськими парламентаріями та для участі у 41-й сесії Парламенту», - йдеться у листі.

Голова Ліберальної партії Канади висловив стурбованість останніми подіями в Україні, «особливо це стосується політично-вмотивованих арештів багатьох опозиціонерів, включаючи пані ТИМОШЕНКО».

Він наголосив, що після набуття незалежності 20 років тому, Україна досягла вагомих успіхів на шляху до демократії.

«Канада спостерігала за змінами та активно підтримувала багато з них. На жаль, з превеликим сумом ми спостерігали за останніми подіями в Україні, зокрема, за арештом пані ТИМОШЕНКО», - йдеться у листі.

Б.РЕЙ зазначив, що Канада та Україна є давніми друзями. «І я сподіваюся, що моє запрошення та візит пані ТИМОШЕНКО до Оттави сприятимуть розвитку демократії в Україні», - наголосив він.