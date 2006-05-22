Назарбаєв працює над цікавинкою для учасників СНД

Співдружність незалежних держав необхідно зробити привабливішою для всіх його учасників.

Про це сьогодні заявив президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ, передає РІА “Новости”.

"Зараз ми працюватимемо над реорганізацією виконавчого органу СНД і робитимемо організацію привабливішою для всіх учасників", – заявив Н.НАЗАРБАЄВ.

"Нам доведеться відмовитися від того, що працює неефективно, і додати те, що цікавитиме всіх учасників", - пояснив він.

"Це непросте завдання, але ми над ним працюємо", - підкреслив Н.НАЗАРБАЕВ.

"Після зустрічі в Казані виконано багато роботи, було дано 13 доручень, які зараз знаходяться в стадії виконання", - нагадав глава Казахстану.

"Ми також створили групу експертів, і вони зараз займаються розробкою пропозицій щодо ефективного реформування СНД", - зазначив він.

Н.НАЗАРБАЄВ вважає, що "СНД зіграло дуже важливу і велику роль у стабілізації пострадянського простору в цілому, у зміцненні незалежності наших держав".

"Пригадаємо, що 15 років тому саме в Алма-Аті 21 грудня було створено Співдружність незалежних держав і є всі передумови, щоб відзначити це п`ятнадцятиріччя", додав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня відбулася офіційна передача президенту Казахстану головування в Раді глав держав СНД.