13-00 - В УНІАН, Міжнародна Амністія презентує щорічну доповідь про стан з правами людини у світі. Доповідь Міжнародної Амністії 2006 стосується 150 країн, розглядає проблеми прав людини, якими опікувалась організація впродовж 2005 року та відображає діяльність з просування прав людини і кампанії з подолання різних порушень прав людини. На прес-конференції Міжнародна Амністія говоритиме про старі та нові проблеми з правами людини в Україні, у контексті загальноєвропейських проблем. У прес-конференції візьмуть участь голова Міжнародної Амністії в Україні Наталія Дульнева і експерти з партнерських організацій (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).