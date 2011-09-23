Київрада має оголосити про саморозпуск
Аргументи Томенка
Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що після сьогоднішньої заяви про розпуск фракції Блоку Черновецького Київська міська рада має ухвалити рішення про саморозпуск.
Як повідомили УНІАН в прес-службі заступника голови ВР, таким чином М.ТОМЕНКО прокоментував факт розпуску фракції Блоку Черновецького у Київраді.
"Про Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО взагалі мова не йде, оскільки він вже давно не діє як міський голова, тому цілком очевидно, що не лише із суспільно-політичної, а й з моральної точки зору Київрада повинна приймати рішення про свій розпуск, а Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ писати заяву про звільнення", - сказав М.ТОМЕНКО.
За його словами, після цього необхідно приймати рішення про нові вибори Київського міського голови та Київради.
"Якщо не вдаватися у правові та політичні перипетії ситуації, що склалася, то сьогоднішнім рішенням фактично поставлена крапка в дискусії про доцільність існування нинішнього складу Київради. Сам факт розпуску цієї фракції означає, що сьогодні Київрада абсолютно не відповідає результатам виборів, які мали місце. Фактично найбільша фракція відмовилася діяти в тому форматі, за який голосували виборці", - пояснив М.ТОМЕНКО.
Заступник голови ВР нагадав, що за результатами виборів, які пройшли у столиці у 2008 році, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ був обраний міським головою, а фракція його імені зайняла перше місце на цих виборах.
Як повідомляв УНІАН, 22 вересня фракція Блоку Леоніда Черновецького у Київраді припинила своє існування шляхом саморозпуску.
Відповідну заяву зачитала сьогодні на початку засідання Київради секретар ради Галина ГЕРЕГА.
У заяві зазначається, що депутати Київради, члени фракції "Блок Леоніда Черновецького" ухвалили рішення про "припинення діяльності шляхом розпуску депутатської фракції Блок Леоніда Черновецького в Київраді", сформованої депутатами, які обрані на виборах у Київраду 25 травня 2008 року за виборчим списком Блоку Черновецького.
Депутати у заяві також зазначили, що просять вважати себе позафракційними. Документ підписали 15 депутатів, які входили до фракції Блоку Черновецького.
Водночас на сайті фракції вказано, що до її складу входить 20 депутатів.