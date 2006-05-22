Черновецький дізнається про проблеми швидкої допомоги. Громадські слухання

11-00 - Відбудуться громадські слухання на тему: “Швидка медична допомога як невід’ємна складова охорони здоров’я міста Києва” . У слуханнях візьме участь Київський міський голова Леонід Черновецький. Під час роботи з 12-00 до 13-00 працюватиме багатоканальний телефон гарячої лінії: 278-39-69 (вул. Хрещатик, 36, 4-й поверх, сесійна зала).

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