Черновецький дізнається про проблеми швидкої допомоги. Громадські слухання

16:52, 22 травня 2006
Політика
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11-00 - Відбудуться громадські слухання на тему: “Швидка медична допомога як невід’ємна складова охорони здоров’я міста Києва” . У слуханнях візьме участь Київський міський голова Леонід Черновецький.  Під час роботи з 12-00 до 13-00 працюватиме багатоканальний телефон гарячої лінії: 278-39-69  (вул. Хрещатик, 36, 4-й поверх, сесійна зала).

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