Радник Тимошенко: Я тричі був на допиті в УБОЗі

Радник екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Олег МЕДВЕДЄВ заявляє, що його вже тричі викликали на допит у справі про загрози депутату від фракції Партії регіонів Інні БОГОСЛОВСЬКІЙ.

Про це він заявив в ефірі Шустер Live.

«Я за літо тричі був на допиті в управлінні з боротьби з організованою злочинністю міста Києва за звинуваченням у причетності до погроз у вбивстві І.БОГОСЛОВСЬКОЇ», - сказав О.МЕДВЕДЄВ. Він наголосив, що не причетний до подібних погроз, і це є тиском влади на представників опозиції.

«Я не прошусь туди. Це все ваша влада», - сказав О.МЕДВЕДЄВ, звертаючись до присутніх представників влади в студії. При цьому він зазначив, що довго не вважав за потрібне це розповідати, але до цього його змусили дії влади.