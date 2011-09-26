Кран, який упав поблизу Адміністрації Президента, нікого не розчавив
22:39, 26 вересня 2011Політика
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Повідомляє МНС
Сьогодні у Києві близько 18.00 на будівельному майданчику по вул. Лютеранській, 16 внаслідок просідання ґрунту похилився гусеничний кран.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у столиці, 20-метрова стріла крану уперлася в дах триповерхового житлового будинку, що знаходиться поруч з будівництвом.
Постраждалих немає.
Житловий будинок не пошкоджено.
На місці події працює комісія.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова постійної комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ повідомив, що на вул. Лютеранській на сусідній з будмайданчиком будинок упав будівельний кран.
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