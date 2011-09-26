Кран, який упав поблизу Адміністрації Президента, нікого не розчавив

Сьогодні у Києві близько 18.00 на будівельному майданчику по вул. Лютеранській, 16 внаслідок просідання ґрунту похилився гусеничний кран.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у столиці, 20-метрова стріла крану уперлася в дах триповерхового житлового будинку, що знаходиться поруч з будівництвом.

Постраждалих немає.

Житловий будинок не пошкоджено.

На місці події працює комісія.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова постійної комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ повідомив, що на вул. Лютеранській на сусідній з будмайданчиком будинок упав будівельний кран.