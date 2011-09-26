Бригинець: на скандальному будівництві в центрі Києва упав кран

У центрі Києва на сусідній з будмайданчиком будинок упав будівельний кран.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови постійної комісії Київради з питань культури та туризму Олександра БРИГИНЦЯ.

Зазначається, що на «скандальному будівництві по вул. Лютеранська 14-в, проти якого виступають кияни, впав будівельний кран».

За словами О.БРИГИНЦЯ, «кияни давно попереджали про небезпеку будівельних робіт в цьому місті, але ні влада ні чиновники не прислухались - і от тепер інцидент».

О.БРИГИНЕЦЬ висловив сподівання, що після цього інциденту будівництво буде зупинено.

Будівельний кран впав на сусідній житловий будинок, жертв немає, сума збитків встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня О.БРИГИНЕЦЬ заявляв, що будівництво 15-поверхового готельного комплексу з 3-поверховим підземним паркінгом на вул. Лютеранській, 14-в (між Хрещатиком та Адміністрацією Президента) несе загрозу руйнування навколишніх пам’яток, житлових будинків, життю людей, зокрема дітей, що навчаються у школі, розташованій поблизу будівництва.

Він зазначив, що будівництво робить неможливим під’їзд транспорту, прохід пішоходів та під’їзд пожежних машин. Забудовниками знищено понад 100 дерев цінних порід на схилі земельної ділянки. В зв’язку із знищенням дерев неорганізований відвід дощових вод, через що відбувається активне руйнування схилу та зсуви ґрунту по вул. Круглоуніверситетській. Будівельний паркан встановлений всупереч будівельним нормам: не на відстані 18 м від буд. по вул. Лютеранська, №12, а в притул до нього. Небезпека полягає в тому, що фундамент споруди сягає лише 1 м, тому капітальні будівельні роботи поруч небезпечні для будинку.