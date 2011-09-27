Гриценко: Під гаслами лібералізації кілька сімей скуплять усю землю

Земельну реформу можна проводити лише тоді, коли люди довіряють владі, вважає лідер «Громадянської позиції» Анатолій ГРИЦЕНКО.

На прес-конференції в Херсоні він заявив, що виступає категорично проти планів влади запровадити ринок землі з 1 січня 2012 року.

«Кілька сімей скуплять понад 40 млн. гектарів. Ці люди не мають жодного відношення до села, сільськогосподарського виробництва, щиро вірять, що хліб росте в супермаркеті, не знають, як живуть селяни – їм це по барабану», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

На його думку, якщо ринок землі буде впроваджено, ділки зароблять мільярди, а країна втратить стратегічний ресурс і можливість підняти село.

У разі ухвалення закону А.ГРИЦЕНКО закликає в жодному разі не продавати землю, хоча попереджає – витримати тиск буде непросто.

«По селах, як на початку 90-х, ходитимуть хлопці в костюмах «адідас» з бітами й паяльниками, - зазначив він. - Пальці в двері – віддавай, бабуся, землю».

А.ГРИЦЕНКО наголосив, що понад 70% українців не сприймають таку «реформу». «Це показують усі соціологічні опитування. Навіть на парламентських слуханнях, які проводилися 23 березня, з 40 виступаючих лише одни був за земельну реформу, і той – представник уряду», - сказав він.

Водночас лідер «Громадянської позиції» згоден, що українське село потребує реформ.

«Але це треба робити через інші механізми, - вважає він. - Вводити довгострокову оренду, хоч на 100 років, з правом застави цієї оренди. Дати право отримати в банку кредит під оренду землі, а не під майбутній урожай, якого може взагалі не бути».

За його словами, “так звана лібералізація ринку землі, приватна власність повторить приватизацію”. «Нам розказували, що всі стануть власниками, житимуть на дивіденди. Хтось їх отримує? Кілька сімей скупили всю промисловість, частину з якої вбили, люди втратили роботу. З земельною реформою буде те ж саме», - переконаний лідер «Громадянської позиції».