Європарламентарії: Угода з Україною сприятиме розвитку демократії

Набуття Україною асоційованого членства в Євросоюзі сприятиме запровадженню в державі судочинства за європейськими демократичними стандартами. Як повідомляє Укрінформ, таку думку висловили у вівторок у Страсбурзі депутати Європарламенту під час дебатів, присвячених очікуванням від проведення Саміту "Східного партнерства" 29-30 вересня у Варшаві.

Як наголосив депутат Ганнес Свобода (Австрія), подальше поглиблення співробітництва між Євросоюзом і Україною сприятиме розвитку демократії у державі.

Водночас, зазначив політик, використання в Україні недосконалого кримінального законодавства у політичних цілях є неприпустимим. "Політичні питання не повинні обговорюватися у судах, як це відбувається зараз в Україні", - зазначив він.

На думку депутата від Польщі Марека Сівеця, нинішня ситуація із судочинством в Україні є "неприйнятною". "Але, на мою думку, ми не повинні змішувати стратегію із тактичними питаннями", - пояснив свою позицію євродепутат, акцентувавши увагу на необхідності лібералізації візового режиму для громадян із наданням Україні та іншим країнам "Східного партнерства" перспектив членства в ЄС, що слугуватиме позитивним чинником для подальшого розвитку.