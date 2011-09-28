Наша Україна пропонує ГПУ взятися за «жахливі злочини» комуністів

«Наша Україна» вважає, що звернення народного депутата від КПУ Олександра ГОЛУБА до Генеральної прокуратури з вимогою порушити кримінальну справу проти Молодіжного націоналістичного конгресу – це черговий крок влади, спрямований на знищення патріотичного руху української молоді.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії «Наша Україна».

«Слідом за арештами активістів ВО «Тризуб» ім. С.Бандери, «Патріоту України» та інших організацій, теперішній режим розпочав переслідування МНК - успішної молодіжної організації, яка веде абсолютно відкриту й легальну діяльність та у виховних заходах якої протягом останніх років беруть участь тисячі молодих українців», - підкреслюється в заяві.

«Наша Україна» категорично засуджує всі факти карального використання владою правоохоронних органів для порушення громадянських прав, придушення протестної активності та боротьби з політичними опонентами.

«Замість того, щоб розглядати політичні доноси комуністів, правоохоронні органи мають провести розслідування жахливих злочинів комуністичного режиму, які є більш ніж достатньою підставою для заборони діяльності КПУ», - наголосили «нашоукраїнці».

«Українофобський характер дій теперішньої влади підкреслює недавнє рішення міністерства ТАБАЧНИКА, який курує молодіжну політику в Україні, виділити сотні тисяч бюджетних гривень на фінансування заходів проросійських молодіжних організацій типу Ліги слов’янської молоді, які відверто працюють на інтереси чужої держави», - зазначили в «Нашій Україні».

Як повідомлялося, народний депутат від Комуністичної партії О.ГОЛУБ вимагає від Генпрокуратури порушити кримінальну справу проти активістів організації Молодіжний націоналістичний конгрес (МНК), які в червні цього року організували марш на честь 120 річниці від дня народження провідника ОУН Євгена Коновальця.

Як зазначив голова організації «Молодіжний націоналістичний конгрес» Сергій КУЗАН, комуніст звинувачує організацію в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Так, за словами депутата О.ГОЛУБА, розпалюванням міжнаціональної ворожнечі є заклики, які кричала молодь, а саме - “Москалів на ножі”. Разом з тим ніхто з організаторів маршу цього не визнає. Активісти МНК не виключають, що хтось з учасників ходи міг кричати "Москалів на ножі", адже захід був відкритим, і в ньому брали участь всі охочі.

При цьому в МКН висловили здивування, чому комуніст звернувся в Генпрокуратуру не одразу після акції, щоб відразу припинити “розпалювання міжнаціональної ворожнечі”, а лише через 3 місяці після події. «Це свідчить про фальшивість і лицемірність даної заяви і про те, що робиться лише для того, щоб відвернути увагу від антинародної діяльності Комуністичної партії в складі провладної коаліції”, - зазначив С.КУЗАН.