Полтавський прокурор має роботу для священника

У Полтаві вже третього керівника обласного Управління захисту прав споживачів затримано за хабар.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час сесії Полтавської обласної ради повідомив прокурор області Андрій МИРОНОВ.

За його словами, днями виконуючого обов`язки начальника Управління захисту прав споживачів затримано «на гарячому» при отриманні хабара.

Подробиці справи прокурор розкривати не став, відбувшися жартами, що «треба в тому управлінні вже святих отців просити приміщення освячувати».

Як повідомлялося, аналогічна справа за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України була порушена в травні стосовно виконуючого обов`язки начальника Управління у справах захисту прав споживачів в області за хабар в 16 тис. грн. (за незастосування до суб`єкта підприємницької діяльності штрафних санкцій).

Попереднього начальника Управління із захисту прав споживачів також затримали за хабар у 3 тис. грн.