ДПС: Луценко продовжує лікування в межах СІЗО

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні при огляді медпрацівниками Міністерства охорони здоров’я разом з медперсоналом Київського СІЗО письмово відмовився від проведення біопсії печінки, яка була рекомендована розширеною комісією МОЗ України 20 вересня.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Державної пенітенціарної служби України.

«23-го та 26-го вересня в лабораторіях МОЗ України було проведено дослідження крові Ю.ЛУЦЕНКА. Сьогодні екс-міністр був повторно оглянутий лікарем-гематологом. Враховуючи результати останніх обстежень, на даний час захворювання системи крові у Ю.ЛУЦЕНКА не виявлено», - поінформували у відомстві.

За даними пенітенціарної служби, «стан здоров’я ув’язненого членами комісії визнано задовільним. Він продовжує отримувати лікування в межах Київського СІЗО, призначене раніше комісією МОЗ України».

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО з грудня минулого року утримується у Лук’янівському СІЗО. За час арешту він переніс тривале голодування, оголошене ним на знак протесту після рішення суду вчергове раз продовжити термін його ув’язнення. Після голодування стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКО погіршився.

1 вересня дружина Ю.ЛУЦЕНКА Ірина повідомила, що екс-міністр потребує термінового лікування, оскільки у нього діагностовано цироз печінки.

Після цього екс-міністра кілька разів обстежували лікарі.