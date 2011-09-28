Мінфін: підстав для технічного дефолту немає

Підстав для технічного дефолту України немає, а інформація про його можливості, що з`явилася в ЗМІ, є провокацією, заявив РІА "Новости" начальник управління комунікацій міністерства фінансів України Віктор Косарчук.

"Міністр фінансів Федір Ярошенко неодноразово заявляв про те, що жодних підстав для технічного дефолту в Україні немає. Всі зобов`язання України виконує", - повідомив Косарчук.

За його словами поява в ЗМІ інформації про те, що Україні вже в четвер може опинитися на межі технічного дефолту є провокацією.

"Та інформація, про яку ви говорите сьогодні, вона також знаходиться в ряду спроб дискредитувати і міністерство фінансів, і ту політику стабільності, яку проводить відомство", - додав Косарчук.

Сьогодні "Економічна правда" з посиланням на Всеукраїнський центр сприяння підприємницькій діяльності (який, в свою чергу, посилається на джерело в Держказначействі Україна) повідомила, що Держказначейство, починаючи з минулої п`ятниці, 23 вересня, зупинило рух коштів на всіх казначейських рахунках на центральному та місцевому рівнях, що може вказувати на спробу акумулювати кошти, необхідні для виплат за двома серіями ОВДП. За інформацією видання, невиплата може загрожувати Україна технічним дефолтом, про що стане відомо вже в четвер.