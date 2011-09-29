8 партій хочуть об’єднатися з СПУ

На сьогодні 8 політичних партій лівого спектру ведуть переговори з Соціалістичною партією України щодо об’єднання.

Про це заявив на прес-конференції в УНІАН заступник голови СПУ Денис РУСАК.

За його словами, на сьогодні Всеукраїнська партія “Діти війни” ухвалила рішення про входження до СПУ. Він наголосив, що на прикладі цієї партії стає очевидним, що “якщо за мету в переговорному процесі з політичними лідерами інших партій ставляться не власні політичні амбіції та обов’язкове проходження до Верховної Ради, а ставиться за мету координація і об’єднання зусиль проти антисоціальної політики влади, то процес є перспективним і вдалим”.

При цьому Д.РУСАК додав, що “не важливо, скільки партій ввійдуть до складу нової лівоцентристської сили, але ті, що ввійдуть, дійсно вболівають за суспільство”.

Він не виключає, що до СПУ приєднаються не тільки партії, які “сповідують ліву ідеологію, а й, можливо, ліберальні партії, які розуміють, що ринок сам по собі нічого не регулює”. Д.РУСАК наголосив, що під час об’єднання партій ті, які поділяють погляди соціалістів, “відпрацюють входження до СПУ”.

Він зазначив, що в процесі переговорів щодо об’єднання політичних сил беруть участь партії "Народна влада", яку очолює Йосип ВІНСЬКИЙ, та "Справедливість", лідером якої є Станіслав НІКОЛАЄНКО (обоє колишні члени СПУ - УНІАН). За його словами, ці переговори тривають.

На запитання щодо можливості об’єднання з партією Наталії ВІТРЕНКО він сказав: “Жодних переговорів з Прогресивною соціалістичною партією, яку очолює Наталія ВІТРЕНКО, не ведеться”. Д.РУСАК наголосив, що не відповідає дійсності твердження, що нібито об’єднання лівих сил робиться на противагу об’єднавчим процесам довкола Партії регіонів. “Цей процес (об’єднання лівих сил - УНІАН) ніяк не пов’язаний, він був логічний і розпочинався ще до початку переговорних процесів у Партії регіонів”, - сказав він. За його словами, в наступному парламенті має бути ліва партія, яка відстоювала б інтереси соціально незахищених людей. “До КПУ я ставлюся абсолютно скептично, бо йдеться про театральні дійства, які не направлені на захист інтересів пригніченого класу”, - підкреслив при цьому заступник голови СПУ.

Д.РУСАК повідомив, що СПУ напрацювала “курс побудови нового соціалізму, де не тільки розглядається усування поточних кризових явищ, а й аналізується перспектива того, що відбуватиметься в світовій економіці”. Він наголосив, що СПУ виступає проти ініціатив уряду, які спрямовані на позбавлення “30% громадян України соціальних пільг”, зокрема чорнобильців, афганців, дітей війни. За його словами, соціалісти та партія “Дітей війни” брали також участь в протестних акціях, де була вимога, щоб Верховна Рада України відхилила законопроект «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду», де передбачено скасування пільг для найбільш соціально незахищених категорій громадян.

У свою чергу голова ВГО “Допомога дітям війни”, голова Всеукраїнської партії “Діти війни” Валерій ІВАЩЕНКО підкреслив, що з’їзд партії, який відбувся 17 вересня 2011 року, “ухвалив рішення, що всі члени партії пишуть заяви на добровільній основі і вступають до лав СПУ”.

Секретар Київського обласного комітету СПУ Валентина БЄЛОВА наголосила, що прийнято рішення про те, що в керівному органі обласної організації партії поряд із соціалістами працюватиме і керівник обласної організації партії “Діти війни”. За її словами, розпочався процес вступу членів цієї партії до лав СПУ. Вона додала, що в акціях протесту останнім часом члени цих двох партій перебувають поруч.