Луценко вимагає допитати прокурора

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив відвід прокурору Євгену ЗІНЧЕНКУ, оскільки переконаний, що він спотворив протокол допиту свідка Валерія МОРЕЦЬКОГО і має надати пояснення в судовому процесі з цього приводу.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні по завершенню допиту В.МОРЕЦЬКОГО під час розгляду справи у Печерському райсуді.

Звертаючись до суду з приводу заявленого клопотання, екс-міністр сказав: «щойно ми були свідками, що вже четвертий свідок дає покази, які не співпадають з показами протоколів досудового слідства… ми стали свідками цілого букету фраз, які прокуратура нав’язала свідку. Таким чином, як я розумію, ми фактично маємо заяву (свідка) про фальсифікацію показів на досудовому слідстві. У зв’язку з цим я заявляю відвід прокурору ЗІНЧЕНКУ (названа особа входила до складу слідчої групи генпрокуратури, яка проводила досудове слідство у справі Ю.ЛУЦЕНКА - УНІАН) і заявляю клопотання про допит його в якості свідка в зв’язку з показами свідка МОРЕЦЬКОГО, який чітко сказав, що цілі абзаци не відповідають тому, що він говорив».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, таким чином, свідок, який був сьогодні допитаний фактично викрив Є.ЗІНЧЕНКА у фальсифікації протоколу допиту, а тому вказана особа не може бути об’єктивним учасником процесу.

«Якщо суддя має дві кримінальні справі і вимушений представляти судову об’єктивність, якщо прокурор представляє стовідсоткову кримінальну справу за перевищення службових повноважень то що це тоді за процес», - поставив риторичне питання Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас, він зауважив, що оскільки В.МОРЕЦЬКИЙ на сьогоднішній день є діючим співробітником МВС то він за свої покази не виключено може бути «викинутий» з органів внутрішніх справ. А це означатиме, на переконання Ю.ЛУЦЕНКА, що всі наступні свідки, які ще працюють в системі МВС змушені будуть бути необ’єктивними.

У свою чергу представники сторони обвинувачення висловили заперечення щодо задоволення заявленого клопотання, пояснивши, що вважають його «необ’єктивним, упередженим тлумаченням обставин» надавати оцінку яким на їх переконання на цій стадії процесу судом є неприпустимим.

Натомість сторона захисту екс-міністра висловила підтримку заявленому клопотанню наголосивши також, що у захисту ще будуть клопотання про допит в якості свідків в ході судових засідань інших учасників досудового слідства прізвища яких не фігурують відкрито у цій справі.

Наразі суд пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення щодо заявленого клопотання.