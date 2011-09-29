Татари хочуть розказати про свої претензії до України держсекретарю США

Кримські татари мають намір винести свої претензії до України на міжнародний рівень. Про це в інтерв`ю Weekly.ua повідомив лідер Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа ДЖЕМІЛЬОВ.

«5 жовтня в Києві ми зустрічаємося з главами дипломатичних представництв і міжнародних організацій, акредитованих в Україні», - повідомив М.ДЖЕМІЛЬОВ. Далі, за його словами, Меджліс має намір зібрати в Україні міжнародну конференцію з проблем кримських татар. «Ми маємо намір запросити відомих європейських політичних діячів на міжнародну конференцію з проблем Криму і кримських татар», - повідомив М.ДЖЕМІЛЬОВ. За його словами, зараз також тривають переговори про можливу участь у заході держсекретаря США Гілларі КЛІНТОН.

Головні вимоги кримських татар, за словами М.ДЖЕМІЛЬОВА, такі: «Мають бути ліквідовані всі наслідки злочинної депортації. Народ має повернутися на свою землю, і йому має бути повернено все, що було відібрано. Має бути відновлена та форма державності, яка була до депортації — національно-територіальна автономія. На території автономії, незалежно від нашої чисельності, однією з офіційних мов має бути кримськотатарська. Має бути забезпечене представництво кримських татар у всіх гілках влади».