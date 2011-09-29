Тимошенко: Це був класичний суд Лінча

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що вирок стосовно неї у газовій справі буде саме обвинувальним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила під час судових дебатів.

«Хоч як би хто сподівався, але вирок буде і він буде саме обвинувальним», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, те, що відбувалося під час судових засідань, не можна назвати судом в класичному розумінні. Вона пояснила це тим, що сторона захисту не могла в повному обсязі забезпечити свої права, сторона захисту готувалась до засідань в авральному режимі і суд взагалі відбувався без участі тих свідків, на присутності яких наполягала сторона захисту.

«Це був класичний суд Лінча», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що перед прокуратурою було поставлене завдання розправитися з нею і вона це робила.

«Але я переконана, що я обов’язково отримаю повну реабілітацію в міжнародних судах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона додала, що ті, хто сьогодні притягають її до відповідальності за частиною 3 статті 365, «самі є клієнтами цієї статті», а також низки інших статей. «Я все таки залишаю маленький шанс, що людина, яка сидить в президії, зверне увагу на цей абсурд, який має колись завершитись», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до судді Печерського райсуду Києва Родіона КІРЄЄВА.

Вона також наголосила, що влада підготувала вирок для неї ще до порушення кримінальної справи.

«У моїй справі спочатку був написаний вирок Печерського районного суду в Адміністрації Президента, потім була порушена кримінальна справа, потім вона була «розслідувана» СБУ і прокуратурою, а після того почалося судове розслідування. Вирок написаний до порушення кримінальної справи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем’єр переконана, що таким чином чинний Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ намагається усунути її з політичного поля «як небезпечного політичного конкурента».