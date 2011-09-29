У ПР думають, що гучними заявами адвокати Тимошенко затягують справу

"Гучні заяви адвокатів Юлії Тимошенко створені для того, щоб штучно затягнути справу, а суд кожну з них неодмінно перевірить", - заявляє народний депутат з фракції Партії регіонів Володимир Олійник, коментуючи хід дебатів у Печерському суді.

„Твердження, які звучать з боку обвинувачення і захисту, безперечно, суд буде перевіряти. Відповідно до чинного законодавства, виступ самого захисту є довільним. Тобто тактика вибудови захисту, факти, нюанси, які можуть бути не враховані, це вибудовує тільки адвокат. Суддя не може і не має права втручатися в це. Тому такі заяви завжди будуть предметом дослідження суду. І тільки суд може сказати, де істина”, - зазначив Володимир Олійник, додавши, що він такі заяви не сприймав би як істину в останній інстанції.

„Навіть у вбивць, щодо яких вже є докази і є всі свідчення, коли адвокати займають позицію підсудного, що він невинуватий, то, безперечно, вони будуть говорити на біле, що це чорне. Така їхня робота. Вони повинні захищати позицію обвинуваченого. Тому в цьому відношенні не треба дивуватися, коли, наприклад, є якісь гучні заяви тощо. Це така практика. Це різні підходи до дебатів, які відбуваються – остання стадія перед прийняттям рішення. Тому суд буде їх перевіряти”, - цитує нардепа прес-служба Партії регіонів.

Олійник також зазначив, що „предметом дослідження” також є заяви представників опозиції щодо того, начебто щось зникло зі справи. „І суддя в нарадчій кімнаті обов’язково буде всі ці ствердження піддавати відповідній перевірці”, - наголосив нардеп.

Коментуючи закиди опозиції про те, що слідство начебто йде прискореними темпами, Володимир Олійник підкреслив, що воно йде відповідно до закону і в терміни, визначені законом, нагадавши, що опозиція вже не вперше закидає докір слідчим органам, що вони або довго розслідують справу, або швидко.

„Якщо брати європейську практику, то там справи розглядаються швидко, особливо коли це гучні справи. Бо слідство треба вести швидко, в разі якщо немає якихось об’єктивних підстав, наприклад, призначена якась експертиза, якісь дослідження тощо. У справі Тимошенко ж експертизи не було. Тобто сам європейський досвід свідчить про те, що швидко треба рухатись у розгляді справи”, - зазначив парламентар.

„Це треба вітати, коли між постановою про порушення кримінальної справи і передачею справи в суд минає найкоротший термін. В справі ж Тимошенко я не бачу об’єктивних підстав для затягування”, - підсумував Володимир Олійник.