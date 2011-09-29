Тимошенко: суддя вибирає - сам піде у в'язницю чи мене відправить

Екс-прем’єр-міністр України, лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО не виключає, що судовий вирок у її справі буде винесено вже наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це екс-прем’єр заявила під час сьогоднішніх дебатів у Печерському райсуді.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що з достовірних джерел знає про те, що вирок буде обвинувальним, бо перед суддею Печерського райсуду Родіоном КІРЄЄВИМ поставлене таке завдання.

«Але я не знаю, що ви будете робити з усім цим хламом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, вказуючи на матеріали справи.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, це буде вирок не їй, а всій системі правосуддя та силовим структурам.

Крім того, додала вона, «це буде клеймо на лобі ЯНУКОВИЧУ, що він є диктатором».

Вона також наголосила, що обвинувальний вирок поставить під сумнів можливість підписання угоди про асоціацію з ЄС та про зону вільної торгівлі.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що суддя Р.КІРЄЄВ та прокурори у справі є лише виконавцями «креативу» В.ЯНУКОВИЧА. «Можливо, перед суддею буде стояти дилема, або він сам піде у в’язницю, або мене відправить, або можливо він позбавиться суддівської мантії, або йому треба винести обвинувальний висновок», - додала екс-прем’єр-міністр.

Екс-прем’єр-міністр України заявляє, що ні за яких підстав вона не звернеться за помилуванням до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Вона наголосила, що команда В.ЯНУКОВИЧА розглядає як один з варіантів видання указу про помилування згодом. В той же час, за її словами, законодавство змінилося і за помилуванням має звертатися засуджена особа до Президента.

«Я ні за яких підстав не звернуся, бо це буде визнанням диктатури, і хай він такі плани не будує», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.