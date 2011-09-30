Томенко: щоб допомогти старому замку, не мусимо селити там Януковича

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає неприпустимим перетворення Підгорецького замку в ще одну владну резиденцію.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, заступник голови ВР сказав, коментуючи новину про те, що за дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у Кабінеті міністрів України розглядається можливість створення урядової резиденції у Підгорецькому замку, що у Львівській області.

Як голова оргкомітету акції «7 чудес України», М.ТОМЕНКО зазначив, що досвід роботи акції протягом останніх років дає можливість йому стверджувати, що ідея створення урядової резиденції в Підгорецькому замку є хибною і неприпустимою. Він наголосив, що не знає жодного прикладу, щоб президентська чи іншого статусу владна резиденція, що утримується на бюджетні кошти, забезпечила би вільний доступ громадян України, а тим більше туристів. «Всі об’єкти з таким статусом – це закриті об’єкти з посиленою охороною та допуском лише керівників держави та їх друзів», - підкреслив він. М.ТОМЕНКО зазначив, що такий підхід характеризував діяльність всіх без винятку президентів.

Водночас, заступник голови ВР зазначив, що ніхто не заважає українській владі зробити добру справу і почати фінансування реставраційних робіт замку для перетворення його в справжній туристичний об’єкт історико-культурної спадщини. Тим більше, нагадав він, що Львівщина має досвід відновлення Олеського та Золочівського замку, які знаходяться поряд та, разом з Підгорецьким замком, є складовою маршруту «Золота підкова Львівщини».