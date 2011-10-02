У справі Луценка допитали 5 свідків - лишилось ще 143...

У понеділок, 3 жовтня 2011 року, Печерський районний суд м. Києва у складі трьох суддів продовжить розгляд кримінальної справи проти екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Народна Самооборона», судове засідання має продовжитися допитом свідків у справі.

За даними прес-служби, на сьогоднішній день було допитано лише п’ятьох свідків. Загальна кількість свідків у справі - 148 осіб.

Прес-служба нагадує, що відео- та фотозйомка у залі суду заборонена рішенням суду. Проте аудіофіксація судового засідання дозволена.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Його утримують в Лук’янівському СІЗО.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, скоєне працівником правоохоронного органу.

За одним з епізодів справи Ю.ЛУЦЕНКА звинувачують у незаконному працевлаштуванні в МВС свого водія Леоніда ПРИСТУПЛЮКА.