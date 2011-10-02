Відшкодування збитків з Тимошенко вимагатимуть у будь-якому разі?

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО наголошує, що навіть в разі декриміналізації статті, за якою судять екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, з порядку денного не буде зняте питання про відшкодування завданої нею шкоди в розмірі понад 1,5 млрд. дол.

Про це міністр заявив в інтерв’ю 5-у каналу в суботу.

За словами К.ГРИЩЕНКА, парламент має зважено підійти до того, які саме норми можуть бути винесені за межі криміналізації. "Що саме буде винесено за межі кримінальної відповідальності, має бути дуже зваженим рішенням і не повинно, на мою особисту думку, не бути прив’язано до конкретної справи (справи ТИМОШЕНКО - УНІАН)", - сказав він.

При цьому він зауважив, що навіть якщо стаття, за якою судять Ю.ТИМОШЕНКО, буде декриміналізована, постане інше питання. "Буде виникати питання про іншу сторону справи - про компенсацію збитків", - сказав він. За словами К.ГРИЩЕНКА, суспільство цікавитиметься, яким чином вирішуватимуться фінансові аспекти.