Голова районної адміністрації приховав від губернатора сімейний бізнес

Прокуратурою Сумської області складено адміністративний протокол про корупційні правопорушення стосовно голови Охтирської районної державної адміністрації одразу за трьома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Про це УНІАН повідомив заступник прокурора Сумської області Дмитро АНДРЕЄВА. За його словами, у ході перевірки було встановлено, що голова Охтирської РДА, всупереч вимогам земельного та податкового законодавства, незаконно сприяв господарській діяльності одному з приватних підприємств району, що належить його родичам. Він вчасно не розірвав договір тимчасового використання земельної ділянки площею 46,6 га на території Пологівської сільської ради Охтирського району зі своїм сином – керівником даного підприємства, не повідомляв контролюючі та правоохоронні органи про незаконне користування землею, внаслідок чого надавав неправомірну вигоду членам своєї родини.

Крім того, за даними заступника прокурора області, вказаний керівник державного органу виконавчої влади продовжував суміщати державну службу з комерційною діяльністю.

Також за словами Д.АНДРЕЄВА, встановлено, що голова Охтирської райдержадміністрації одночасно був і представником наглядової ради приватного підприємства. Цей факт чиновник приховував і від свого безпосереднього керівника - голови Сумської облдержадміністрації Юрія ЧМИРЯ. Окрім того, він приховував і наявність суперечності між особистими інтересами та службовими повноваженнями, тобто про сприяння господарській діяльності підприємству, яке очолює його син.

На даний час вказаний протокол надіслано для розгляду до місцевого загального суду за місцем вчинення корупційного правопорушення.