ЗМІ: Кличко відмовився від боротьби з Поповим - піде в Президенти

Лідер партії "Удар" Віталій Кличко відмовився від боротьби за пост мера Києва і балотуватиметься в Президенти.

Про це повідомляє Цензор.нет, посилаючись на джерело в керівництві партії "Удар".

Таке рішення відомий спортсмен і політик прийняв після зустрічі з бізнесменом Віктором Пінчуком. Пінчук запропонував розкручувати Кличка як загальнонаціонального лідера і лідера всеукраїнської партії, зазначає видання. "Участь у локальних виборах може перешкодити Віталієві в загальнонаціональній кампанії, як технічно, так і іміджево", - відмітили в керівництві партії. Віктор Пінчук запропонував свою концепцію роботи з медіа і свою команду технологів. Це вже привело до зачистки у виборчому штабі партії "Удар": прес-секретар партії Лариса Мартюшева минулого тижня була відправлена у відставку.

Крім того, причиною рішення Віталія Кличка зосередитися на загальнонаціональній кампанії стали останні соціологічні опитування. "Якщо в загальноукраїнському рейтингу Кличка ми бачимо хорошу динаміку, то в Києві такий ріст відсутній", - зазначило джерело.

Згідно з даними Центру "Соціальний моніторинг" і Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка, рейтинг Віталія Кличка в Києві знизився і складає 13,7% (Кличко програє своєму основному суперникові Олександру Попову). У той же час, дослідження соціологічної групи "Рейтинг" показали, що рейтинг Кличка в другому турі президентських виборів дорівнює рейтингу Віктора Януковича (дослідження рейтингів в парі Янукович-Кличко було проведено уперше).