Семирічний хлопчик повторив втечу з Алькатрасу

Семирічний хлопчик перетнув уплав затоку Сан-Франциско, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Брекстон БІЛБРЕЙ подолав два з лишком кілометри, при цьому температура води була не більше 13 градусів. Під час запливу, який тривав 47 хвилин, хлопчика супроводжували тренер і ще двоє дорослих.

Брекстон практично повторив знамениту втечу з легендарної в’язниці Алькатрас. Неприступна в`язниця, де містилися найнебезпечніші злочинці, оточена водами затоки, перепливти яку вважалося неможливим через дуже холодну воду. Проте в 1969 році троє ув`язнених здійснили сенсаційну втечу. Після цього в`язницю закрили, і вона стала місцем паломництва туристів.