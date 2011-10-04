Смерть студента в міліції: кримінальну справу завели за матеріали в Інтернеті

Відповідні правоохоронні органи мають з’ясувати, яким чином в Інтернет потрапили речові докази, які фігурують у кримінальній справі щодо смерті при нез’ясованих обставинах в Шевченківському райвідділі столичної міліції студента Ігоря Індила.

Про це УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах, коментуючи появу в мережі Інтернет відеозапису камер спостереження, встановлених у райвідділі міліції Шевченківського району столиці.

"Яким чином і для чого це відео, яке є речовим доказом, потрапило в Інтернет - це треба з’ясовувати, зокрема, прокуратурі. Зрозуміло, що це зробили певні особи, очевидно, не без допомоги потерпілої сторони, яка знайомилася із матеріалами справи. Це дійсно заслуговує окремої уваги правоохоронців, тут достатньо підстав для порушення кримінальної справи за розголошення матеріалів слідства", - зазначив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 20-річний студент І.Індило помер у Шевченківському РУВС Києва в травні 2010 року.

Прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського РУВС, в якому загинув І.Індило.

Пізніше справа була передана для розслідування в прокуратуру м. Києва. Двом працівникам міліції пред`явлені обвинувачення за статтями КК "Перевищення влади" і "Службова недбалість".

У квітні цього року суд вже повертав кримінальну справу щодо смерті І.Індила на додаткове розслідування органам прокуратури.