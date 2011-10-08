У Закарпатті відмінили виконання гімну Угорщини
Тарасюк отримав відповідь на запит
Берегівська районна рада Закарпатської області задовольнила протест Берегівського міжрайонного прокурора та скасувала своє рішення щодо виконання під час відкриття своїх сесій Угорського національного гімну.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Народного руху України, про це йдеться у відповіді прокуратури Закарпатської області, яке надійшло на адресу голови НРУ, народного депутата України Бориса ТАРАСЮКА.
Прес-служба нагадує, що у червні ц.р. Берегівська районна рада вирішила розпочинати свої засідання з виконання Державного гімну України та національного гімну Угорської Республіки.
Реагуючи на такі дії, Б.ТАРАСЮК направив депутатське звернення Генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ, в якому вимагав внести протест на зазначене рішення райради. Депутата зауважив, що «у даному випадку мова йде про використання на офіційному рівні в роботі органу місцевого самоврядування поряд з державною символікою України національної символіки іншої держави, чим фактично штучно провокується проблема сепаратизму». «Це рішення районної ради суперечить Конституції України та законам України і є провокаційним за своїм змістом», – наголосив Б.ТАРАСЮК.
Коментуючи результати розгляду депутатського звернення, Б.ТАРАСЮК зазначив, що «такі відверто сепаратистські дії у Закарпатській області непоодинокі». За його словами, варто згадати й проблему штучного питання «русинства», стосовно якої він неодноразово звертався до Генеральної прокуратури та Служби безпеки України. «Такі дії несуть серйозну загрозу національним інтересам України, у зв’язку з чим я уважно відстежуватиму ситуацію з проявами сепаратизму у Закарпатській області», - підсумував парламентарій.