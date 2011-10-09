Луцьку обіцяють тепло вже у понеділок

У Луцьку опалювальний сезон розпочнеться з 10 жовтня.

Як повідомили УНІАН у відділі інформаційної роботи міської ради, відповідне розпорядження підписав міський голова Луцька Микола РОМАНЮК.

Відповідно до розпорядження, в першу чергу тепло подадуть в дитячі, лікувальні, навчальні заклади, геріатричний пансіонат.

Державному комунальному підприємству "Луцьктепло" доручено забезпечити подачу тепла споживачам з настанням середньодобової температури зовнішнього повітря +8 оС. Підприємствам теплоенергетики, ПАТ "Волиньгаз" доручено застосовувати до боржників передбачені законодавством і договорами заходи щодо своєчасності і повноти розрахунків за природний газ і теплову енергію.

Відповідне розпорядження про початок опалювального сезону в області підписав і голова Волинської облдержадміністрації Борис КЛІМЧУК. Відповідно до документу, до 15 жовтня голів райдержадміністрацій зобов’язано, а міським (міст обласного значення) головам – рекомендовано, забезпечити 100% оплату за спожитий природний газ підприємствами комунальної теплоенергетики.

Довідково: станом на 1 жовтня в області 115 котелень обладнано засобами обліку відпуску теплової енергії, що становить 92 %. Встановлено 176 приладів технологічного обліку холодної води, а це - 74,8 % та ще 63 приладів стічних вод (75 %).