У Черновецького трапиться сьогодні щось дуже гарне

Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату, митрополит Київський і всієї України Володимир (САБОДАН) освятив кабінет Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в приміщенні столичної мерії.

Як передає кореспондент УНІАН, на церемонії був присутній також виконувач обов’язків заступника міського голови Віталій ЖУРАВСЬКИЙ.

Митрополит провів молебень з благословення кабінету столичного мера, після чого зазначив, що відтепер це приміщення отримало свого янгола-охоронця, який завжди буде тут.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ подякував митрополиту і зазначив, що відтепер в цьому кабінеті пануватиме атмосфера, в якій будуть вирішуватися питання киян так, як цього хоче Бог: по-чесному, по правді, з повагою. «Я вам дуже вдячний. Для мене це честь», - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Після завершення церемонії освячення у розмові з журналістами глава УПЦ МП зазначив, що це освячення є дуже важливим. «З ким він буде працювати, як він (Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ - УНІАН) буде працювати, надіятиметься не тільки на добрих людей, але й, в першу чергу, на Бога. Віримо, що після того, як ми помолилися в цьому кабінеті, йому Бог буде допомагати», - сказав митрополит.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також зазначив, що сьогодні у нього дуже гарний настрій і є передчуття, що сьогодні має трапитись ще щось дуже гарне.

Як повідомляв УНІАН, минулої п’ятниці, 19 травня, столичну мерію та всіх присутніх у ній керівників міста освятив предстоятель Української православної церкви Київського патріархату патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.