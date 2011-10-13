Сьогодні Україні оголосять про нову справу проти Тимошенко?
14:28, 13 жовтня 2011Політика
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СБУ вела слідство півроку
Служба безпеки України оголосить про нову кримінальну справу проти Юлії Тимошенко.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела.
У четвер на 15 годину анонсовано брифінг СБУ.
За словами джерел, під час брифінгу має бути оголошено про нову кримінальну справу проти Юлії Тимошенко.
Справу веде СБУ і слідство тривало півроку.
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