Сьогодні Україні оголосять про нову справу проти Тимошенко?

14:28, 13 жовтня 2011
Політика
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СБУ вела слідство півроку

Служба безпеки України оголосить про нову кримінальну справу проти Юлії Тимошенко.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела.

У четвер на 15 годину анонсовано брифінг СБУ.

За словами джерел,  під час брифінгу має бути оголошено про нову кримінальну справу проти Юлії Тимошенко.

Справу веде СБУ і слідство тривало півроку.

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