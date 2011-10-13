Сьогодні Україні оголосять про нову справу проти Тимошенко?

Служба безпеки України оголосить про нову кримінальну справу проти Юлії Тимошенко.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела.

У четвер на 15 годину анонсовано брифінг СБУ.

За словами джерел, під час брифінгу має бути оголошено про нову кримінальну справу проти Юлії Тимошенко.

Справу веде СБУ і слідство тривало півроку.