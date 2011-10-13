Експерт: Януковичу важливіше закрити Тимошенко, ніж відкрити ринок Європи

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає важливішим закрити екс-прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, ніж відкрити вільну торгівлю з Європою.

Про це заявив у ексклюзивному коментарі Інституту Горшеніна старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки імені Петерсона (Нью-Йорк) Андерс АСЛУНД.

На його переконання, політиків не повинні судити за ухвалення політичних рішень, навіть якщо стверджується, що воно передбачало корупційні доходи.

«Цей вирок – це суворе рішення, винесене українською судовою системою. Вона засудила лідера опозиції України до тюремного ув‘язнення на зовсім не правових підставах, даючи чітко зрозуміти, що Україна не може більше вважатися вільною країною», – упевнений А.АСЛУНД.

За його словами, договір про асоціацію України з ЄС більше не можливий: «Враховуючи те, що договір про зону вільної торгівлі – це частина договору про європейську асоціацію, він також передбачає спільність демократичних цінностей, якої більше не існує. Тому очевидно, що пан ЯНУКОВИЧ вважає важливішим закрити пані ТИМОШЕНКО, ніж відкрити вільну торгівлю з Європою».

«Своїм рішенням Україна ізолює себе, як лукашенківська Білорусь, що абсолютно очевидно суперечить будь-яким національним інтересам», – заявив А.АСЛУНД.