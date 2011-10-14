Адвокат натякає, що Мельниченко міг поїхати до США по каналам СБУ

Колишній майор Управління державної охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКО повернеться в Україну, як тільки буде усунуто загрозу його життю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Києві повідомили його адвокати Микола НЕДІЛЬКО та Павло СИЧОВ.

«Я переконаний, що Микола Іванович однозначно повернеться, але лише за тих обставин, коли будуть усунуті усі реальні перешкоди його тут перебуванню і буде усунута реальна загроза його життю, тому що на сьогодні реальна загроза життю існує, до цього існувала, і я переконаний, що вона у скорому майбутньому буде усунута», - сказав М.НЕДІЛЬКО.

Відповідаючи на запитання, чи відомо адвокатам, коли і в який спосіб М.МЕЛЬНИЧЕНКО виїхав з України, М.НЕДІЛЬКО сказав: «Микола Іванович - досить професійний співробітник Служби безпеки… Він нас про це не повідомляв, особисто з ним ми не виїжджали, і в який спосіб це сталося, нам невідомо».

П.СИЧОВ додав, що його підзахисний цілком легально залишив територію України і виїхав з неї у перших числах жовтня.